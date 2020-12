Messi o Pelè: quanto valgono i loro gol? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi… - FBiasin : In #BarcellonaValencia il giovine Leo #Messi tocca quota 643 gol per lo stesso club ed eguaglia il record di un cer… - ETGazzetta : #Pelè o #Messi? Ecco quanto valgono i gol di #Leo nella rincorsa a O Rei - Leonard95677357 : @FCBarcelona_es @Pele @damiendraws Maradona >>>>>>>> messi..... - LeoRonaldo___ : Cristiano/Messi/Maradona/Ronaldo/Pele -