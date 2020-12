Medico ammazzato in via Macchi, tramonta l'ipotesi rapina: forse ucciso in un agguato (Di lunedì 21 dicembre 2020) La morte del ginecologo Stefano Ansaldi, 65 anni, ucciso sabato verso le 18.15 poco distante dalla Centrale, perde la certezza di una rapina e sfuma nell'angoscia di un giallo. L'ipotesi più ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) La morte del ginecologo Stefano Ansaldi, 65 anni,sabato verso le 18.15 poco distante dalla Centrale, perde la certezza di unae sfuma nell'angoscia di un giallo. L'più ...

scolari_carlo : @TeresaBellanova Medico sgozzato a Milano avrebbe qualcosa da obiettare, ma non può è stato ammazzato da due africa… - infoitinterno : Medico ammazzato in via Macchi, tramonta l'ipotesi rapina: forse ucciso in un agguato - msn_italia : Medico ammazzato in via Macchi, tramonta l'ipotesi rapina: forse ucciso in un agguato - antonel79585208 : @lauraboldrini Ti ringrazia il medico ammazzato oggi dai tuoi protetti !!! Vergogna !! - Nunzio49872412 : @myrtamerlino E tu dovresti cambiare mestiere, mi raccomando inginocchiati per i due clandestini che hanno ammazzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico ammazzato Medico ammazzato in via Macchi, tramonta l'ipotesi rapina: forse ucciso in un agguato Leggo.it Ginecologo ucciso a Milano, è giallo: Stefano Ansaldi in un lago di sangue, rapina finita male?

MILANO - Perché era a Milano Stefano Ansaldi, con il biglietto del treno da Napoli ancora in tasca e nessun biglietto per il ritorno? È questa la domanda a cui stanno cercando di ...

Taglia la gola ai due figli e poi si uccide "I ragazzini hanno provato a scappare"

Orrore nel Padovano: Francesca e Pietro, 15 e 13 anni, ieri avevano dormito a casa del padre. I genitori erano divorziati ...

MILANO - Perché era a Milano Stefano Ansaldi, con il biglietto del treno da Napoli ancora in tasca e nessun biglietto per il ritorno? È questa la domanda a cui stanno cercando di ...Orrore nel Padovano: Francesca e Pietro, 15 e 13 anni, ieri avevano dormito a casa del padre. I genitori erano divorziati ...