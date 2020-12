Manovra, arriva la cassa integrazione per autonomi fino a 800 euro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Via libera della commissione Bilancio della Camera all’emendamento riformulato che introduce la cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi. L’ammortizzatore sociale per le partite Iva si chiamerà Iscro, Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) e per ora sarà valida solo per gli autonomi della gestione separata dell’Inps, anche se la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già annunciato la sua intenzione di estenderlo presto anche ai professionisti degli ordini. cassa integrazione autonomi, come funziona La misura verrà introdotta nel 2021 in via sperimentale fino al 2023. Prevede un assegno tra 250 e 800 euro al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% nei tre anni precedenti e dichiarato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Via libera della commissione Bilancio della Camera all’emendamento riformulato che introduce laanche per i lavoratori. L’ammortizzatore sociale per le partite Iva si chiamerà Iscro, Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) e per ora sarà valida solo per glidella gestione separata dell’Inps, anche se la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già annunciato la sua intenzione di estenderlo presto anche ai professionisti degli ordini., come funziona La misura verrà introdotta nel 2021 in via sperimentaleal 2023. Prevede un assegno tra 250 e 800al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% nei tre anni precedenti e dichiarato ...

