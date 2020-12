“Loredana Bertè vergognati”, succede di tutto: programma falsato? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Bertè finisce pesantemente sotto attacco. Ma chi è stato a metterla pesantemente nel mirino? tutto è legato a ‘The Voice Senior’. Ieri c’è stato l’atto finale di ‘The Voice Senior‘. A trionfare nel format musicale che è andato in onda su Rai Uno è stato Erminio Sinni. Non sono mancate però, come molto spesso Leggi su youmovies (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce pesantemente sotto attacco. Ma chi è stato a metterla pesantemente nel mirino?è legato a ‘The Voice Senior’. Ieri c’è stato l’atto finale di ‘The Voice Senior‘. A trionfare nel format musicale che è andato in onda su Rai Uno è stato Erminio Sinni. Non sono mancate però, come molto spesso

RossEleven : @kolemicos Jodorowsky è un genio che sempre si ricrea, avanza… lei sa solo copiare. Perfino Loredana Bertè fu plagi… - radio7asiago : Now Playng: Loredana Bertè - Ma Quale Musica Leggera - staseranonesco : la prima volta che ho sentito sta canzone avrò avuto otto anni, in macchina con i miei di ritorno dalla casa al mar… - TweetNotizie : The Voice Senior, la moglie di Giulio Todrani contro Loredana Bertè: «Sfido chiunque a cantare con una polmonite, s… - StefanoCi1 : RT @CaffeFou: Loredana Berté mitica a The Voice Senior e non si risparmia neanche la battutina sui Dpcm ?? #dpcm #conte #TheVoiceSenior #Erm… -