(Di lunedì 21 dicembre 2020) commenta Tgcom24 La Procura dihail, saltando l'udienza preliminare, per Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche di Casarano accusato di aver ucciso due ...

CALCIOGEMINI : #Lecce, fidanzati uccisi a coltellate: chiesto giudizio immediato - dopiot : RT @Stelio_Bonsegna: Con questa Giustizia, é già tanto, segli daranno 8 anni, che poi diventeranno 5, se non meno. - lightmoon972 : RT @MediasetTgcom24: Lecce, fidanzati uccisi a coltellate: chiesto giudizio immediato #lecce - Stelio_Bonsegna : Con questa Giustizia, é già tanto, segli daranno 8 anni, che poi diventeranno 5, se non meno. - Milli19751 : RT @MediasetTgcom24: Lecce, fidanzati uccisi a coltellate: chiesto giudizio immediato #lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce fidanzati

La Procura di Lecce ha formulato la richiesta di giudizio immediato per Antonio De Marco, l'omicida re confesso dei due fidanzati Daniele ed Eleonora, in carcere dal 30 settembre scorso. La richiesta ...La Procura di Lecce ha chiesto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare, per Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche di Casarano accusato di aver ucciso due fidanzati le ...