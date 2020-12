Dopo il picco domenicale positivi in calo | il virus entra nel comando di Polizia locale

Mov5Stelle : Permettere assembramenti familiari o anche momenti di convivialità, rischia di incidere sulla possibilità di propag… - mannaggiavvoi : Picco di autostima dopo aver tagliato i capelli - fuoripostoluogo : RT @masaccio_: Niente, comunque, anche nel picco della seconda ondata, mascherine se ne trovano a pacchi, ovunque. Qualcuno ha notizie dei… - MarcoCapoccetti : RT @masaccio_: Niente, comunque, anche nel picco della seconda ondata, mascherine se ne trovano a pacchi, ovunque. Qualcuno ha notizie dei… - landrea92 : RT @masaccio_: Niente, comunque, anche nel picco della seconda ondata, mascherine se ne trovano a pacchi, ovunque. Qualcuno ha notizie dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo picco

CesenaToday

La Svezia ha chiuso le frontiere con la Danimarca, dopo che in quel Paese sono stati registrati contagi causati dalla nuova mutazione del coronavirus osservata per la prima volta in Gran Bretagna. Lo ...Il Bologna all’Olimpico di Torino, ha trovato sotto l’albero un punticino che al pari di quello ottenuto al Picco, ha portato in dote 14 punti ... A parte la traversa colpita da Svanberg dopo pochi ...