Covid, Silvio Berlusconi: non credo nei governi tecnici (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Se farò il vaccino? Certamente. Sono disposto anche a farlo pubblicamente'. Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a 'Il Messaggero'. Rispetto poi alla tenuta dell'attuale esecutivo, Silvio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Se farò il vaccino? Certamente. Sono disposto anche a farlo pubblicamente'. Lo ha detto il leader di FIa 'Il Messaggero'. Rispetto poi alla tenuta dell'attuale esecutivo,...

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Silvio Berlusconi; non credo nei governi tecnici #silvioberlusconi - BarbySavino : RT @MediasetTgcom24: Covid, Silvio Berlusconi; non credo nei governi tecnici #silvioberlusconi - MediasetTgcom24 : Covid, Silvio Berlusconi; non credo nei governi tecnici #silvioberlusconi - FI_NewSs : RT @Agenpress: Variante Covid. Berlusconi: interrogazione per coordinamento Ue. Agire rapidamente -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Silvio Covid, Silvio Berlusconi; non credo nei governi tecnici TGCOM Covid, Silvio Berlusconi: non credo nei governi tecnici

"Se farò il vaccino? Certamente. Sono disposto anche a farlo pubblicamente". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a 'Il Messaggero'. Rispetto poi alla tenuta dell'attuale esecutivo, Silvio Be ...

Silvio Berlusconi: "Non vedo un nuovo Governo all'orizzonte, tantomeno tecnico"

Per prima cosa Silvio Berlusconi dice che “certamente” si farà vaccinare contro Covid-19, “sono disposto anche a farlo pubblicamente”. Poi, in un’intervista al Messaggero, alla domanda se il Governo ...

"Se farò il vaccino? Certamente. Sono disposto anche a farlo pubblicamente". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a 'Il Messaggero'. Rispetto poi alla tenuta dell'attuale esecutivo, Silvio Be ...Per prima cosa Silvio Berlusconi dice che “certamente” si farà vaccinare contro Covid-19, “sono disposto anche a farlo pubblicamente”. Poi, in un’intervista al Messaggero, alla domanda se il Governo ...