Cittadella-Frosinone in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Cittadella-Frosinone sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi di fila, sono a sole tre lunghezze dalla vetta e vogliono tentare l'assalto al primato dell'Empoli; i ciociari, dal canto loro, hanno un punto di vantaggio sui veneti e certamente venderanno cara la pelle, poiché anche loro puntano alla promozione diretta in Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 22 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn.

