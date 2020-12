Calciomercato Inter, addio a sorpresa: “Mercoledì la sua ultima gara” (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato in diretta: la gara di Mercoledì sarà l’ultima per lui. A rivelarlo Gianluca Rossi a Top Calcio 24. In casa Inter si respira aria di ottimismo, nonostante l’eliminazione a sorpresa dalla Champions League. I nerazzurri sono a -1 dai cugini rossoneri in classifica e le possibilità che i ragazzi di Antonio Conte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato in diretta: ladisarà l’per lui. A rivelarlo Gianluca Rossi a Top Calcio 24. In casasi respira aria di ottimismo, nonostante l’eliminazione adalla Champions League. I nerazzurri sono a -1 dai cugini rossoneri in classifica e le possibilità che i ragazzi di Antonio Conte L'articolo proviene da Inews.it.

passione_inter : Inter News - Il giorno dopo Inter-Spezia, verso Verona-Inter e il calciomercato - passione_inter : VIDEO - Il giorno dopo Inter-Spezia, verso Verona-Inter e il calciomercato - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte ha bocciato anche #Kolarov? Due mesi out dopo i flop nel derby e in Champions - Alex_Cavasinni : RT @bergomifabio: CALCIOMERCATO INTER! ALE CAVASINNI DI FC INTER NEWS! PAPU CONTATTI! TUTT... - Domitilla64ali1 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte ha bocciato anche #Kolarov? Due mesi out dopo i flop nel derby e in Champions -