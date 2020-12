Alex Zanardi dà i primi segni di ripresa | prima speranza di un possibile risveglio

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il campione di handbike mostra idi, unadopo il grave incidente di Giugno.inizia a dare piccolidi vita: vede, sente ciò che gli viene detto ed inizia a rispondere alle sollecitazioni della moglie Daniela. Ha iniziato a recuperare le funzioni celebrali, risponde agli stimoli e se gli viene chiesto se tutto è ok…alza il pollice! Sono dunque migliorate le condizioni del campione, da un mese spostato al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Padova, che in ospedale ha anche compiuto il suo 54° compleanno lo scorso mese di Ottobre. Il calvario dell’ex pilota di Formula 1 è iniziato dopo il gravissimo incidente nel quale è rimasto coinvolto lo scorso 19 giugno: in ...

Alex Zanardi vede e sente. Stringe la mano su richiesta e se gli chiedono di fare ok, alza il pollice'' arrivano nuovi aggiornamenti riguardanti le condizioni del pilota bolognese. La strada per ...In un articolo del “Corriere della Sera” si sanno aggiornamenti sul percorso riabilitativo che sta affrontando Alex Zanardi, il campione di ...