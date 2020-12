Addio al non-ortodosso Leo Panitch (Di martedì 22 dicembre 2020) So che pochi in Italia lo hanno conosciuto causa la pluralità linguistica che è certo ricchezza culturale ma anche maledetto impedimento alla comunicazione internazionale. E tuttavia voglio ugualmente ricordarlo su questo giornale di cui lui conosceva bene la storia e anche non pochi scritti nostri tradotti in inglese (ricordatevi che le «Tesi per il Comunismo» pubblicate dalla rivista Il Manifesto nel 1970 furono pubblicate persino in Giappone). È ieri notte che scorrendo come sempre il computer prima di andare a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 dicembre 2020) So che pochi in Italia lo hanno conosciuto causa la pluralità linguistica che è certo ricchezza culturale ma anche maledetto impedimento alla comunicazione internazionale. E tuttavia voglio ugualmente ricordarlo su questo giornale di cui lui conosceva bene la storia e anche non pochi scritti nostri tradotti in inglese (ricordatevi che le «Tesi per il Comunismo» pubblicate dalla rivista Il Manifesto nel 1970 furono pubblicate persino in Giappone). È ieri notte che scorrendo come sempre il computer prima di andare a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Non smette di tener compagnia ai suoi tantissimi fan e follower, la meravigliosa artista americana Romina Power, che in questo caso su Instagram dà però un triste annuncio dopo la dolorerà perdita ...

(ItaSportPress) Alla fine il numero 10 argentino è rimasto, tra polemiche e promesse non mantenute, arrivando addirittura a chiedere la partenza tramite burofax. Il numero 10 del Barcellona ha parlato ...

