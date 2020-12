What If...?: Chadwick Boseman comparirà in diversi episodi della serie Marvel (Di domenica 20 dicembre 2020) Chadwick Boseman comparirà numerose volte in What If...?, la nuova serie Marvel da dieci episodi prodotta da Disney+ e disponibile dalla prossima estate Chadwick Boseman comparirà in numerosi episodi di What If...?, nuova serie Marvel prodotta da Disney+ e disponibile in streaming dalla prossima estate. Lo show è stato creato da A.C. Bradley, diretto da Bryan Andrews e annovera un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Michael Rooker, Chris Hemsworth, Dominic Cooper e Jeremy Renner. Secondo il parere di Kevin Feige in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020)numerose volte inIf...?, la nuovada dieciprodotta da Disney+ e disponibile dalla prossima estatein numerosidiIf...?, nuovaprodotta da Disney+ e disponibile in streaming dalla prossima estate. Lo show è stato creato da A.C. Bradley, diretto da Bryan Andrews e annovera un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell,, Tom Hiddleston, Michael Rooker, Chris Hemsworth, Dominic Cooper e Jeremy Renner. Secondo il parere di Kevin Feige in ...

