Udinese – Benevento, probabili formazioni e statistiche (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella XIV giornata di Serie A l’Udinese ospita il Benevento alla Dacia Arena, la squadra di Inzaghi vuole dare continuità alla striscia positiva di due risultati utili consecutivi per conquistare punti salvezza mentre i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio di Cagliari. probabili formazioni di Udinese – Benevento Gotti dovrebbe confermare gli uomini che hanno ottenuto il pareggio a Cagliari anche se Nestorowski e Deulofeu potrebbero portare il loro contributo dalla panchina, mentre Inzaghi recupera Schiattarella dalla squalifica. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Harslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna Allenatore: Gotti Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella XIV giornata di Serie A l’ospita ilalla Dacia Arena, la squadra di Inzaghi vuole dare continuità alla striscia positiva di due risultati utili consecutivi per conquistare punti salvezza mentre i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio di Cagliari.diGotti dovrebbe confermare gli uomini che hanno ottenuto il pareggio a Cagliari anche se Nestorowski e Deulofeu potrebbero portare il loro contributo dalla panchina, mentre Inzaghi recupera Schiattarella dalla squalifica.(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Harslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna Allenatore: Gotti(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - MoliPietro : Udinese – Benevento, probabili formazioni e statistiche - infoitsport : Benevento, Insigne: 'Penso solo alla salvezza del Benevento, sotto con l'Udinese' - planetafutgol : Ya jugados #SerieA Torino 1-1 Bologna Benevento 2-0 Genoa Cagliari 1-1 Udinese Inter 2-1 Spezia Sassuolo 1-2 Milan -