“Si diffonde più rapidamente, potrebbe essere fino al 70% più trasmissibile”: le parole di Johnson sulla variante del virus – Video (Di domenica 20 dicembre 2020) “La nuova variante del virus si diffonde più rapidamente, ma non abbiamo certezze che sia più letale di quella ‘originale'”. Così Boris Johnson durante la conferenza stampa da Downing Street per annunciare il nuovo lockdown in Regno Unito. “I nostri esperti hanno trascorso gli ultimi giorni ad analizzarlo: potrebbe aumentare l’indice R dello 0,4%”, ha aggiunto il primo ministro britannico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “La nuovadelsipiù, ma non abbiamo certezze che sia più letale di quella ‘originale'”. Così Borisdurante la conferenza stampa da Downing Street per annunciare il nuovo lockdown in Regno Unito. “I nostri esperti hanno trascorso gli ultimi giorni ad analizzarlo:aumentare l’indice R dello 0,4%”, ha aggiunto il primo ministro britannico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

