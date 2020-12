Sci di fondo | Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani terzi nella team-sprint di Dresda

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) Lo sci dioggi, domenica 20 dicembre, ha visto terminare la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: asi è conclusa la terza fatica della stagione. Latl maschile ha fatto calare il sipario sull’anno solare 2020 con un podio per l’Italia.finale appena conclusa infatti Italia I, composta daDe, dopo aver vinto al mattino la propria semifinale, ha centrato un prezioso terzo posto in finale, con il crono di 15’01?72, a 0?58 da Russia I di Alexander Bolshunov e Gleb Retivykh, vittoriosi con 0?19 di margine su Francia I di Richard Jouve e Lucas Chanavat. Nelle semifinali del mattino era uscita invece Italia II di Maicol Rastelli e Michael Hellweger. Ora ...