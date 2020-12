Sampdoria | testa al Sassuolo | esami per Ferrari dopo l’infortunio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Laha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il: fissati gliper. Il report completo «In una mattinata d’intensa pioggia lasi è messa in marcia per preparare l’ultima gara del 2020, in programma mercoledì sera al “s” con il(ore 20.45). Seduta rigenerante per i blucerchiati maggiormente impegnati nella vittoria con il Crotone; intenso lavoro sul campo 2 del “Mugnaini” per tutti gli altri disponibili. Sul fronte dei singoli sessioni di recupero agonistico per Bartosz Bereszynski e Nik Prelec. Terapie e fisioterapia per Alexche nei prossimi giorni sarà sottoposto aglistrumentali permuscolare alla coscia destra ...