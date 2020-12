Phisikk du role – La coda velenosa del 2020 e un pronostico su Draghi

Leggi su formiche

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non mi azzarderei a fare subito bilanci per quest’anno bisesto: mancano ancora undici giorni e l’unica cosa che ilci ha fatto capire è che sta illustrando in natura la perfetta declinazione di tutte le famose leggi di Murphy. Quindi lasciamo stare. Diciamo però che questasi sta presentando più vivace del previsto. Troppo vivace sul fronte del Covid-19, con il tasso di contagi schizzato all’ennesima potenza e, purtroppo, con il numero dei decessi che somiglia ad un pogrom generazionale: la minoranza rappresentata dagli italiani della terza età si sta estinguendo e non per cause naturali. Quello dell’eccidio degli anziani per via epidemica è un fatto insopportabile che dura dall’inizio della pandemia. Ne abbiamo denunciato la drammaticità proprio da queste colonne all’inizio dell’anno quando, a dispetto di ogni evidenza, i media nazionali ...