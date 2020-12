"Mi chiamo Pippa, quello so fare": standing ovation per Arisa ad Amici contro Zerbi - (Di domenica 20 dicembre 2020) Francesca Galici Con la naturalezza che da sempre la fa amare dal pubblico, Arisa ha messo a tacere Rudy Zerbi durante una discussione ad Amici Arisa è arrivata a mettere un po' di pepe nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata scelta come insegnante della classe di canto e sta dimostrando di avere un'ottima capacità di insegnamento ai ragazzi, che ne apprezzano il modo di porsi. Non è l'unica new entry nella scuola di Canale5, dove quest'anno è stata reclutata anche Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Il carattere frizzante di Arisa è ben noto a tutti e così non mancano gli scontri con gli altri insegnanti, ai quali Arisa non si sottrae pur di difendere i suoi ragazzi. Questo è quello che è accaduto nella ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Francesca Galici Con la naturalezza che da sempre la fa amare dal pubblico,ha messo a tacere Rudydurante una discussione adè arrivata a mettere un po' di pepe nella scuola didi Maria De Filippi. La cantante è stata scelta come insegnante della classe di canto e sta dimostrando di avere un'ottima capacità di insegnamento ai ragazzi, che ne apprezzano il modo di porsi. Non è l'unica new entry nella scuola di Canale5, dove quest'anno è stata reclutata anche Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Il carattere frizzante diè ben noto a tutti e così non mancano gli scontri con gli altri insegnanti, ai qualinon si sottrae pur di difendere i suoi ragazzi. Questo èche è accaduto nella ...

Italia_Notizie : 'Mi chiamo Pippa, quello so fare': standing ovation per Arisa ad Amici contro Zerbi - _DAGOSPIA_ : SCAZZO CON FINALE TRA RUDY ZERBI E ARISA DURANTE LA PUNTATA DI 'AMICI' - IL RIFERIMENTO ALLA 'PIPPA'… - zazoomblog : “Mi chiamo Pippa e…”. Amici la battuta choc di Arisa: Maria resta senza parole. “Ma che dici?” - #chiamo #Pippa… - GabyTac1994 : RT @IlContiAndrea: Rudy Zerbi contro Arisa “Ora fai il solito pippone” e lei attacca “Mi chiamo Pippa, quello so fare” ?? #Amici20 https://… - IlContiAndrea : Rudy Zerbi contro Arisa “Ora fai il solito pippone” e lei attacca “Mi chiamo Pippa, quello so fare” ?? #Amici20 -