Mazara del Vallo, l’arrivo dei 18 pescatori rilasciati dalla Libia – Le immagini (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono arrivati poco dopo le 10 al porto Nuovo di Mazara del Vallo, accompagnati dal suono delle sirene di alcuni pescherecci, i 18 pescatori, sequestrati in Libia per 108 giorni e liberati lo scorso giovedì. Partiti da Bengasi all’una di notte di venerdì, hanno navigato per circa 60 ore. Adesso potranno riabbracciare le loro famiglie. ANSA/ FRANCESCO TERRACINA l’arrivo dei pescatori sequestrati in Libia Sulla prua della Medinea, scafo blu, approdata in banchina dietro all’Antartide, tre pescatori hanno salutato i familiari con ampi gesti delle braccia. Sulla banchina, gli uomini della Capitaneria di porto. Di fronte ai due pescherecci, invece, i familiari dei pescatori. I pescatori prima dello sbarco a ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono arrivati poco dopo le 10 al porto Nuovo didel, accompagnati dal suono delle sirene di alcuni pescherecci, i 18, sequestrati inper 108 giorni e liberati lo scorso giovedì. Partiti da Bengasi all’una di notte di venerdì, hanno navigato per circa 60 ore. Adesso potranno riabbracciare le loro famiglie. ANSA/ FRANCESCO TERRACINAdeisequestrati inSulla prua della Medinea, scafo blu, approdata in banchina dietro all’Antartide, trehanno salutato i familiari con ampi gesti delle braccia. Sulla banchina, gli uomini della Capitaneria di porto. Di fronte ai due pescherecci, invece, i familiari dei. Iprima dello sbarco a ...

LegaSalvini : INSAF, FIGLIA DI UNO DEI PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO: 'PIÙ CHE UNA LIBERAZIONE, È STATA UN'UMILIAZIONE' - MinisteroDifesa : I #pescatori di Mazara del Vallo arriveranno domenica in Sicilia scortari da Nave Margottini della #MarinaMilitare,… - HuffPostItalia : Sbarcati a Mazara del Vallo i 18 marinai liberati in Libia - robreg1 : RT @SkyTG24: Annunciati dalla sirena di una motovedetta sono approdati al Porto Nuovo di #Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e Antartid… - Tetovaccari : RT @pdnetwork: I pescatori di Mazara del Vallo sono appena approdati in Sicilia. Finalmente tornano agli affetti dei propri cari. A loro, a… -