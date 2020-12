Live, Francesca Pepe contro Filippo Nardi: “Questa volta il direttore ha sbattuto a calci nel c**” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ospite a Live-Non è la d’Urso, Francesca Pepe e Guenda Goria hanno espresso la loro dopo l’espulsione di Filippo Nardi per frasi sessiste, andandogli contro Nella puntata di domenica 20 dicembre di Live-Non è la d’Urso, sono state ospitate le ex gieffine Guenda Goria e Francesca Pepe. L’argomento su cui si sono espresse le due è stata l’espulsione di Filippo Nardi per le frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta. A prendere parola per prima è stata la figlia Guenda, che ha dichiarato: “Sono rimasta molto scossa in questi giorni per la battuta di Nardi, che a onor di cronaca mi ha chiamato il giorno dopo porgendomi le sue scuse a me e a tutta la famiglia. Scuse che ho ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ospite a-Non è la d’Urso,e Guenda Goria hanno espresso la loro dopo l’espulsione diper frasi sessiste, andandogliNella puntata di domenica 20 dicembre di-Non è la d’Urso, sono state ospitate le ex gieffine Guenda Goria e. L’argomento su cui si sono espresse le due è stata l’espulsione diper le frasi sessisteMaria Teresa Ruta. A prendere parola per prima è stata la figlia Guenda, che ha dichiarato: “Sono rimasta molto scossa in questi giorni per la battuta di, che a onor di cronaca mi ha chiamato il giorno dopo porgendomi le sue scuse a me e a tutta la famiglia. Scuse che ho ...

niccolab : @maibookma @see_lallero In realtà Francesca non ha mai sputato nel piatto di Sanremo, anzi, le sarebbe piaciuta rit… - niccolab : “Eh sa...la pandemia.” A parte gli scherzi, ormai l’unica occasione per cantare live è Festival di Sanremo e Fran… - fmpezzali : ?? VI ASPETTIAMO QUESTA SERA IN LIVE SU FMP! Alle 21:30 Ci sarà in diretta Francesca, psicoterapeuta che ci spieghe… - heavensjinnie : @gvldenjin NO FRANCESCA TE LO GIURO TRA TIKTOK E LE LIVE MADONNA È OVUNQUE - milan_esc : RT @Micsugliando: Sanremo 2021, Ermal Meta e Francesca Michielin (con Fedez) fra i 26 Big in corsa per l'Eurovision: COLAPESCE & DI MARTINO… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Francesca Francesca Michielin pensa a Sanremo 2021: “Canterò più forte” Radio Italia Live, Gessica Notaro dalla D’Urso: il coraggio di sua madre la sua forza

Live – Non è la D’Urso ... L’attrice, supportata dalle ospiti in studio Francesca Rettondini e Alba Parietti, ha subito un furto in pieno giorno con cui i ladri l’hanno privata di ...

LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere in DIRETTA: Federica Brignone sul podio! “Un po’ mi brucia”. Quarta Bassino

11.07 Francesca Marsaglia è avanti di 0.14 al secondo intermedio ... 09.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci ...

Live – Non è la D’Urso ... L’attrice, supportata dalle ospiti in studio Francesca Rettondini e Alba Parietti, ha subito un furto in pieno giorno con cui i ladri l’hanno privata di ...11.07 Francesca Marsaglia è avanti di 0.14 al secondo intermedio ... 09.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci ...