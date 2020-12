Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (4) (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "Ci hanno divisi dopo un po' di giorni - racconta Giri - ci hanno portato in tre posti diversi". Ma per una settimana sono rimasti sulla barca, solo gli stranieri. "Gli italiani erano altrove - racconta - ma non lo sapevamo. Poi ci siamo riuniti". I tunisini sono stati portati in un altro posto ancora. Giri parla soprattutto di "violenze psicologiche". "Non ci hanno picchiato", racconta. "Però ci umiliavano e ci facevano delle angherie- spiega - non ci dicevano mai niente sulla nostra prigionia". Intanto i pescatori italiani e tunisini hanno potuto trascorrere la loro prima domenica insieme con le proprie famiglie dopo il sequestro. "Finalmente, oggi mi sento felice - dice Cristina Amabilino, moglie di Bernardo Salvo, che viene sentito in caserma per diverse ore - non vedevo l'ora di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "Cidivisi dopo un po' di giorni - racconta Giri - ciportato in tre posti diversi". Ma per una settimana sono rimasti sulla barca, solo gli stranieri. "Gli italiani erano altrove - racconta - ma non lo sapevamo. Poi ci siamo riuniti". I tunisini sono stati portati in un altro posto ancora. Giri parla soprattutto di "violenze psicologiche". "Non cipicchiato", racconta. "Però ci umiliavano e ci facevano delle angherie- spiega - non ci dicevano mai niente sulla nostra prigionia". Intanto iitaliani e tunisinipotuto trascorrere la loro prima domenica insieme con le proprie famiglie dopo il sequestro. "Finalmente, oggi mi sento felice - dice Cristina Amabilino, moglie di Bernardo Salvo, che viene sentito in caserma per diverse ore - non vedevo l'ora di ...

