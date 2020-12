Ladri pasticcioni in azione | il furto col furgoncino è da ridere E per loro va a finire così – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non c’è dubbio che per fare ici voglia una certa abilità e destrezza. Non è il caso di questi due uomini, che nell’area industriale di Birmingham hanno cercato di portare via alcuni bancali contenenti pallet. Il risultato è stato disastroso, tanto che a causa dellaincapacità hanno attirato il personale dell’area e sono stati costretti a fuggire a mani vuote.Facebook/Birmingham Crime and News L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.