Intelligence | autorità delegata e partiti Tutto quello che c’è da sapere e capire

Quando l'Intelligence e le questioni che la riguardano finiscono troppo spesso sui giornali non è un buon segno; al contrario, quasi sempre è il sintomo che rivela una malattia. I primi sessant'anni di storia delle Repubblica italiana, come ben sappiamo, sono stati contrassegnati dal periodico riaffacciarsi all'attenzione delle cronache e dell'opinione pubblica di vicende che vedevano appartenenti ai servizi di informazione coinvolti in fatti di strage, in depistaggi, deviazioni dai compiti istituzionali, malversazioni e scandali. Negli ultimi vent'anni questa costante è venuta progressivamente meno, fin quasi a scomparire. Non è azzardato pensare che due siano state le medicine rivelatesi efficaci: in primo luogo l'avvio dell'alternanza al potere di tutti i partiti presenti in Parlamento, con i benèfici effetti che il ricambio democratico riverbera ...

