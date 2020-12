Gessica Notaro: chi è, età, l’aggressione, vita privata, lavoro, la madre, Live Non è la D’Urso (Di domenica 20 dicembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Live-Non è la D’Urso. Ospite in studio anche Gessica Notaro: con lei ci sarà la madre. Gessica Notaro: chi è, età, lavoro Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 da mamma argentina e papà calabrese. Nel 2007 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna e da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Gessica Notaro però ha sempre avuto la passione per gli animali. E’ diventata, infatti, un’addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Non solo spettacolo e amore per gli animali, ma anche passione per il canto. Gessica Notaro grazie all’incontro con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con-Non è la. Ospite in studio anche: con lei ci sarà la: chi è, età,è nata il 27 dicembre 1989 da mamma argentina e papà calabrese. Nel 2007 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna e da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.però ha sempre avuto la passione per gli animali. E’ diventata, infatti, un’addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Non solo spettacolo e amore per gli animali, ma anche passione per il canto.grazie all’incontro con il ...

