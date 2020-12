Fabrizio Corona | la proposta indecente all’attrice | “non vedo l’ora di stare con te”

Leggi su kronic

(Di domenica 20 dicembre 2020) Cosiha usato i social per lanciare unaad un’attrice italiana, stavolta è una sua ex fiamma.(Instagram)Ci sono amori, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che sono destinati ad esplodere. Il senso dell’esplosione, poi, è interpretabile: amore puro oppure odio, il tutto succede quando insieme finiscono personaggi particolari e sopra le righe.ed Asia Argento, ad esempio, sono due che nel mondo dello spettacolo hanno fatto parlare di sé per diversi motivi. Personaggi che hanno regalato episodi incredibili, storie assurde e che ovviamente insieme sono incontenibili. Una coppia, quella formata dall’imprenditore e l’attrice, che ha fatto scalpore già nei giorni della sua concretizzazione. Non è ...