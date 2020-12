Dramma in Via Amatucci ad Avellino, 37enne trovato morto in casa (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dramma in Via Amatucci ad Avellino. Un 37enne è stato trovato in casa senza vita dai suoi familiari. Immediato l’arrivo dei Carabinieri di Avellino insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il medico legale potrebbe predisporre l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin Viaad. Unè statoinsenza vita dai suoi familiari. Immediato l’arrivo dei Carabinieri diinsieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il medico legale potrebbe predisporre l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

enpaonlus : La disperata lotta di una madre delfino per salvare il cucciolo, storia simbolo del dramma di Mauriti…… - cronacacaserta : Dramma a Caserta: Giuseppe muore a 31 anni - wam_the : Morto a 37 anni in casa: dramma ad Avellino - filippoconfesso : invecchiare per me è un dramma data la situazione famigliare - EttoreBaita : @vizerodue È un dramma senza via d'uscita, e manca da vedere tutta la crisi economica che inevitabilmente saremo costretti ad affrontare. -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Via Una donna sbranata dai cani alle porte di Torino, il dramma scoperto dalla figlia La Repubblica Ancora un dramma in città: 37enne rinvenuto privo di vita in casa

Appena ieri la notizia di un 76enne di Lioni che si è accasciato al suolo ed è deceduto lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Oggi un altro decesso si è ...

Morto a 37 anni in casa: dramma ad Avellino

Appena i familiari hanno rinvenuto il corpo del giovane senza vita hanno subito dato l’allarme. L’uomo abitava nei prefabbricati pesanti di via Amatucci ad Avellino. Sul posto sono subito giunti i ...

Appena ieri la notizia di un 76enne di Lioni che si è accasciato al suolo ed è deceduto lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Oggi un altro decesso si è ...Appena i familiari hanno rinvenuto il corpo del giovane senza vita hanno subito dato l’allarme. L’uomo abitava nei prefabbricati pesanti di via Amatucci ad Avellino. Sul posto sono subito giunti i ...