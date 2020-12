Dovrei trasformare il mio “Downtown Rap” in “Downtown Trap” (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa faccenda di considerare le macchine, un tempo le tastiere, oggi proprio le macchine intese come i device e i software che girano dentro i device, come qualcosa di inumano e robotizzato, mentre le chitarre elettriche come qualcosa di fisico, corporeo, diciamolo onestamente, è una sorta di leggenda metropolitana cui abbiamo deciso di credere e che abbiamo, quantomeno ho, contribuito a divulgare, ben sapendo che non avesse nessun tipo di senso logico. Una leggenda metropolitana che per altro poggia tutta sul fatto che dietro alla chitarra ci siano mani che si muovono, certo, senza però tenere conto di quanto la tecnologia sia fondamentale per riprodurre quei suoni, e di quanto le mani si muovano anche sulle macchine, oggi, sui synth, ieri. Certo, a aiutare in tal senso, c’è stata tutta la poetica che intorno a certa musica elettronica ha girato, quel senso di alienazione che la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa faccenda di considerare le macchine, un tempo le tastiere, oggi proprio le macchine intese come i device e i software che girano dentro i device, come qualcosa di inumano e robotizzato, mentre le chitarre elettriche come qualcosa di fisico, corporeo, diciamolo onestamente, è una sorta di leggenda metropolitana cui abbiamo deciso di credere e che abbiamo, quantomeno ho, contribuito a divulgare, ben sapendo che non avesse nessun tipo di senso logico. Una leggenda metropolitana che per altro poggia tutta sul fatto che dietro alla chitarra ci siano mani che si muovono, certo, senza però tenere conto di quanto la tecnologia sia fondamentale per riprodurre quei suoni, e di quanto le mani si muovano anche sulle macchine, oggi, sui synth, ieri. Certo, a aiutare in tal senso, c’è stata tutta la poetica che intorno a certa musica elettronica ha girato, quel senso di alienazione che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dovrei trasformare Scrutini primo periodo: è opportuno valutare con “Non classificato”, in tempi di pandemia e didattica a distanza? Orizzonte Scuola Ormai viviamo nella ‘displaycrazia’: il popolo vero sostituito da utenti e account

La pandemia sta provocando una trasformazione pericolosa dei rapporti umani a tutti i livelli. Scivoliamo inconsapevoli verso quella che possiamo definire una “displaycrazia”. Si, perché il popolo dei ...

Distanziamento sociale, cinema, teatro, opera: Cristi Puiu ci insegna qualcosa

Il regista romeno, acclamato a Cannes, spiega il suo «Malmkrog», che trasforma e unisce le discipline, anticipando la sperimentalizzazione digitale tra le arti, resa necessaria dal distanziamento. A d ...

