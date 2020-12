CEV Champions League 2020 2021 | Modena comanda la Pool D

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Si chiude nel migliore dei modi in ottica Italia laD della CEVmaschile. La Leo Shoesinfattiil girone, con un totale di otto punti. Dopo un avvio scoppiettante, l’obiettivo di rimanere a punteggio pieno è venuto a mancare, un po’ a sorpresa, nell’ultimo match contro la formazione belga del Roeselare. Questi ultimi si sono arresi solo al tie-break, togliendo un punto ai Canarini. In ogni caso,chiude il primo torneo al comando, facendo un bel passo verso i quarti di finale. A febbraio, secondo la nuova formula adottata dalla CEV per via della pandemia, si svolgerà il secondo torneo che decreterà la definitiva classifica del gruppo. In attesa delle altre partite del girone, scopriamo i risultati ...