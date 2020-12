Cagliari – Udinese: sardi e ospiti si dividono i punti (Di domenica 20 dicembre 2020) Match divertente tra sardi e friulani. Lykogiannis sblocca Cagliari – Udinese con una sontuosa punizione nella prima frazione. Nella ripresa Lasagna, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, firma il definitivo 1-1. Gara divertente e ricca di occasioni da gol, il pareggio è però il risultato giusto. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Classico 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco. Cragno in porta, in difesa Zappa e Lykogiann?s sulle fasce e Godin e Carboni centrali. In mediana Marin e Rog. Sulla trequarti c’è João Pedro, mentre sulle corsie esterne spazio a Nández e Sottil. In avanti spazio a Pavoletti. Risponde Gotti con il 3-5-2. Musso tra i pali e pacchetto difensivo con Becão, Bonifazi e Samir. Gli esterni di centrocampo sono Larsen e Zeegelaar, mentre nel mezzo De Paul, Walace e Pereyra. In avanti spazio alla coppia leggere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Match divertente trae friulani. Lykogiannis sbloccacon una sontuosa punizione nella prima frazione. Nella ripresa Lasagna, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, firma il definitivo 1-1. Gara divertente e ricca di occasioni da gol, il pareggio è però il risultato giusto. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Classico 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco. Cragno in porta, in difesa Zappa e Lykogiann?s sulle fasce e Godin e Carboni centrali. In mediana Marin e Rog. Sulla trequarti c’è João Pedro, mentre sulle corsie esterne spazio a Nández e Sottil. In avanti spazio a Pavoletti. Risponde Gotti con il 3-5-2. Musso tra i pali e pacchetto difensivo con Becão, Bonifazi e Samir. Gli esterni di centrocampo sono Larsen e Zeegelaar, mentre nel mezzo De Paul, Walace e Pereyra. In avanti spazio alla coppia leggere ...

