Atalanta Roma 4-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Alla Gewiss Stadium, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Al “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-1 MOVIOLA 85? GOL– Assolo di Ilicic, che dribbla tre difensori, si accentra sul mancino e batte Mirante con un tiro a incrociare. 73? GOL– Erroraccio in fase di costruzione da parte di Veretout. Intercetta la palla Muriel, che si invola verso la porta, disorienta Mirante e spinge in rete 70? GOL– Colpo di testa di Gosens, in anticipo su Gollini, su ...