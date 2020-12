Verissimo, il dramma di Ema Stokholma: “Mi spronò a buttarmi di sotto” (Di sabato 19 dicembre 2020) Ema Stokholma si racconta in una lunga intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La nota dj e conduttrice radiofonica ripercorre la sua vita, segnata da un’infanzia difficile a causa delle violenze perpetrare dalla madre ai suoi danni. A tal punto da arrivare a tentare il suicidio. Ema Stokholma: la rinascita dopo la difficile infanzia Ema Stokholma, per formarsi nel mondo della moda e della radio e diventare così celebre a livello nazionale, ha dovuto attraversare molti ostacoli nella sua vita. Nata in Provenza da padre italiano e madre francese, la dj ha vissuto la sua infanzia solo con la figura materna e non sono stati anni semplici. Le continue violenze perpetrate dalla madre ai suoi danni l’hanno portata a scappare di casa a 15 anni e a raggiungere il padre in Italia. Diventata presto indipendente, Ema ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Emasi racconta in una lunga intervista a, ospite di Silvia Toffanin. La nota dj e conduttrice radiofonica ripercorre la sua vita, segnata da un’infanzia difficile a causa delle violenze perpetrare dalla madre ai suoi danni. A tal punto da arrivare a tentare il suicidio. Ema: la rinascita dopo la difficile infanzia Ema, per formarsi nel mondo della moda e della radio e diventare così celebre a livello nazionale, ha dovuto attraversare molti ostacoli nella sua vita. Nata in Provenza da padre italiano e madre francese, la dj ha vissuto la sua infanzia solo con la figura materna e non sono stati anni semplici. Le continue violenze perpetrate dalla madre ai suoi danni l’hanno portata a scappare di casa a 15 anni e a raggiungere il padre in Italia. Diventata presto indipendente, Ema ...

