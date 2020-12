Uomini e Donne, Gemma furiosa contro un’ex dama “Mi ha infastidita”: cosa è successo? (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra i vari protagonisti del quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne andato in onda ieri 18 dicembre, non poteva mancare Gemma Galgani. La dama di Torino si è presentata in studio elegantissima e raggiante. La conoscenza intrapresa con il cavaliere Maurizio Guerci sembra sorvolare qualsiasi critica. Tra di loro, infatti, si è creata una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra i vari protagonisti del quinto appuntamento settimanale diandato in onda ieri 18 dicembre, non poteva mancareGalgani. Ladi Torino si è presentata in studio elegantissima e raggiante. La conoscenza intrapresa con il cavaliere Maurizio Guerci sembra sorvolare qualsiasi critica. Tra di loro, infatti, si è creata una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Grazie per questo splendido gesto di generosità e solidarietà. Onore alle donne e agli uomini della Polizia di Stat… - matteosalvinimi : #Salvini: Cancellazione Decreti sicurezza? Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di… - SoloAnto76 : @MorfiBen @anna_salvaje No no scusami se mi permetto. Io ho letto il bellissimo libro di Anna e ho anche scritto ch… - MatteoUghe : @planisferiale @TrippieLed Parlare male di alcune donne non vuol dire essere sessista, perché non parli male delle… -