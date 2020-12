Università Isfoa | laurea conseguita dal Revisore dei Conti Graziano Trainini

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Masullo, magnifico rettoreha conferito al candidatoil Diploma diMagistrale in Organizzazione e Gestione Aziendale. Questo titolo contempla la specializzazione in Analisi di Bilancio e Finanza Aziendale. Il conferimento a Brescia, nel corso di una cena convivial-professionale nel prestigioso e noto ristorarte ‘I Templari’.è risultato tra i più brillanti studenti dell’intero ciclo di lezioni della facoltà di Scienze Aziendali. Il Diploma diè stato meritatamente conseguito con dissertazione di una apprezzata e brillante tesi. L’insignito è risultato tra i migliori e più profittevoli discenti del proprio corso in Economia e Gestione Aziendale....