Treviso | 38enne incinta muore improvvisamente dopo un malore al corso preparto

(Di sabato 19 dicembre 2020) Si è spentaad appena 38 anni, una donnaal nono mese. La donna aveva avuto undurante un. La gravidanza dovrebbe essere un momento di attesa e gioia per i genitori del nuovo nato, un periodo ricco di ansia ed aspettative ma anche di eccitazione e adrenalina per l’inizio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tribuna_treviso : Marina Lorenzon era al nono mese di gravidanza. Vano il tentativo di salvare il piccolo con un cesareo. La 38enne d… - VoceTreviso : Malore improvviso, 38enne muore insieme al bimbo che portava in grembo -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso 38enne

Oggi Treviso

Non è stato così per la povera Marina, 38enne di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, che è morta improvvisamente al nono mese di gravidanza, dopo aver avuto un malore durante il corso ...L’autopsia sul corpo di Marina Lorenzon conferma la causa del doppio decesso. Il funerale nella chiesa del paese sarà celebrato all’inizio della prossima settimana ...