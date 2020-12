Traffico Roma del 19-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi in città in zona Serpentara possibili rallentamenti per incidente in via Virginio Talli in prossimità di via Giovanni boccomini analoga segnalazione a Don Bosco si rallenta per incidente su Viale Rolando Vignali all’altezza di via Raimondo Scintu consuete di pulizia questa mattina su via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 chiuso fino a mezzogiorno tra via della Camilluccia Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni da oggi è fino al 21 dicembre compreso dalle 730 alle 20-30 nella fascia verde blocco ecologico della circolazione per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per le moto e motorini Euro 1 Dalle 7:30 alle 10:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 lo stop sarà anche per le auto diesel Euro 3 il provvedimento si aggiunge alle limitazioniesistenti per ...