The Green Knight a finalmente una data di uscita (Di sabato 19 dicembre 2020) E' finalmente fissata la nuova data di uscita per il prossimo film fantasy di David Lowery The Green Knight dopo che la produzione ha rinviato l'uscita nelle sale all'inizio di quest'anno. Originariamente programmato per l'uscita di maggio 2020 e il debutto all'SXSW, il film guidato da Dev Patel uscirà nei cinema venerdì 30 luglio 2021. Di cosa parla Lowery The Green Knight? Un'epica avventura fantasy basata sull'intramontabile leggenda arturiana, The Green Knight racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), lo spericolato e testardo nipote di Re Artù, che intraprende un'audace ricerca per affrontare l'omonimo Green Knight, un gigante dalla pelle color smeraldo ...

