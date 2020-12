Tempesta solare raggiunge la nostra Atmosfera (Di sabato 19 dicembre 2020) Aurora boreale della notte del 10 dicembre 2020 causata dalla Tempesta solare. Un impulso geomagnetico improvviso prodotto da un brillamento solare di lunga durata è avvenuto il 7 dicembre, ed è stato osservato al satellite DSCOVR. La velocità del vento ha raggiunto i 571 km/s, producendo un periodo di condizioni geomagnetiche attive. I meteorologi dell’SWPC hanno dichiarato che la Tempesta magnetica si è attenuata. I parametri del vento solare erano ad elevati livelli, probabilmente riflettevano qualche debole influenza del foro coronale. Le velocità del vento sono rimaste a livelli medi di 350 km s prima di aumentare a 450 km/s nel momento più critico. L’area dell’impatto della Tempesta è stata quella del Polo Nord, generalmente ad oltre 65 gradi di latitudine. Il fenomeno ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Aurora boreale della notte del 10 dicembre 2020 causata dalla. Un impulso geomagnetico improvviso prodotto da un brillamentodi lunga durata è avvenuto il 7 dicembre, ed è stato osservato al satellite DSCOVR. La velocità del vento ha raggiunto i 571 km/s, producendo un periodo di condizioni geomagnetiche attive. I meteorologi dell’SWPC hanno dichiarato che lamagnetica si è attenuata. I parametri del ventoerano ad elevati livelli, probabilmente riflettevano qualche debole influenza del foro coronale. Le velocità del vento sono rimaste a livelli medi di 350 km s prima di aumentare a 450 km/s nel momento più critico. L’area dell’impatto dellaè stata quella del Polo Nord, generalmente ad oltre 65 gradi di latitudine. Il fenomeno ...

L’area dell’impatto della tempesta è stata quella del Polo Nord, generalmente ad oltre 65 gradi di latitudine. Il fenomeno a generato deboli fluttuazioni della rete elettrica locale (senza particolari ...

Nettuno: scoperta una coppia di uragani dal bizzarro comportamento

Con il suo telescopio Hubble la NASA scopre l’esistenza di una coppia di uragani dal comportamento bizzarro su Nettuno.

