SuperMario non arriverà. Ecco perché (Di sabato 19 dicembre 2020) Draghi è il governo che non c’è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, né nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella e Draghi stesso. A Draghi pensa Matteo Renzi per disarcionare l’odiato Conte, sospettato di voler fondare un partito destinato a fare a polpette i cespugli del centro-sinistra. Anche Salvini parla di Draghi perché Giorgetti gli ha spiegato che conviene così.Il resto è riflesso condizionato: governo Draghi perché ricorda Ciampi, un po’ Dini, un po’ Monti, nelle curve pericolose della repubblica c’è sempre un tecnico della Provvidenza. Stavolta non sarà così. E le ragioni le spiega bene chi conosce Draghi. L’ex governatore non è una riserva della repubblica alla Ciampi, né un tecnico alla Monti, né un gran commis alla Dini. Draghi viene dalla grande scuola di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Draghi è il governo che non c’è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, né nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella e Draghi stesso. A Draghi pensa Matteo Renzi per disarcionare l’odiato Conte, sospettato di voler fondare un partito destinato a fare a polpette i cespugli del centro-sinistra. Anche Salvini parla di DraghiGiorgetti gli ha spiegato che conviene così.Il resto è riflesso condizionato: governo Draghiricorda Ciampi, un po’ Dini, un po’ Monti, nelle curve pericolose della repubblica c’è sempre un tecnico della Provvidenza. Stavolta non sarà così. E le ragioni le spiega bene chi conosce Draghi. L’ex governatore non è una riserva della repubblica alla Ciampi, né un tecnico alla Monti, né un gran commis alla Dini. Draghi viene dalla grande scuola di ...

asiaparisi_ : @sunflowers_e oddio io ne quattro, uno bianco uno nero uno rosso, è l'ultimo e quello che non si chiude di colore n… - oliver_kaufmann : Non vedo l'ora del film biografico su Papa Benedetto XVI interpretato da Supermario Balotelli - pdilor : “Offrire sempre nuovo credito a un’azienda non redditizia non la rimetterà in piedi' Se lo dice SuperMario, c'è da… - generacomplotti : RT @sportli26181512: Balotelli contro Dayane Mello: 'Sono fake news!': La modella brasiliana racconta i dettagli di una serata passata in c… - sportli26181512 : Balotelli contro Dayane Mello: 'Sono fake news!': La modella brasiliana racconta i dettagli di una serata passata i… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperMario non SuperMario non arriverà. Ecco perché | L'HuffPost L'HuffPost Super Nintendo World, un video ufficiale ci porta dentro il parco a tema!

Sembra di essere davvero nel Regno dei Funghi una volta entrati nel Super Nintendo World, area a tema Nintendo che aprirà il 4 febbraio in Giappone ...

SuperMario non arriverà. Ecco perché

Draghi è il governo che non c’è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, né nei propositi dei due ...

Sembra di essere davvero nel Regno dei Funghi una volta entrati nel Super Nintendo World, area a tema Nintendo che aprirà il 4 febbraio in Giappone ...Draghi è il governo che non c’è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, né nei propositi dei due ...