Sofia Goggia vince libera in Val d' Isère | 665 giorni dopo l' ultimo trionfo

(Di sabato 19 dicembre 2020) AGI -665, Sofia Goggia è ritornata alla vittoria nella ‘sua' discesa, la specialità ‘regina' dello sci alpino e nella quale è campionessa olimpica in carica. L'azzurra oggi ha vinto la discesa della Val d'mettendo l'ottavo sigillo in Coppa del mondo, il quinto in questa disciplina. Era dal 23 febbraio del 2019, a Crans Montana, che la 28enne sciatrice bergamasca non conquistava il successo in discesa. In quasi 22 mesi c'era stato il successo del 14 dicembre dello scorso anno in supergigante. Sulle nevi della pista francese ‘Oreiller-Killy', Goggia ha preceduto la svizzera Corinne Suter di 24 centesimi e la giovane promessa americana Breezy Johnson di 27. Il podio di oggi è formato dalle stesse atlete della discesa di ieri ma con una differenza: l'italiana è stata più veloce dell'elvetica. ...