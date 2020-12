Sci alpino, il superG di St. Moritz verrà recuperato a Crans Montana. Date e programma (Di sabato 19 dicembre 2020) Arrivano alcuni riferimenti temporali circa alcuni recuperi nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Come è noto il 5 e il 6 dicembre non si erano potuti tenere i due superG sulle nevi di St. Moritz (Svizzera) per la fitta nevicata che si era abbattuta sulla località svizzera. Il meteo infausto, infatti, aveva costretto gli organizzatori ad annullare il tutto, con la FIS che si è attivata in cerca di Date per non perdere quanto previsto nel calendario. Pertanto, la Federazione ha comunicato che il superG del 5 dicembre è stato riprogrammato a Crans-Montana (Svizzera), andando quindi ad arricchire il programma in terra elvetica secondo la seguente cadenza: 22 gennaio Discesa libera 23 gennaio Discesa libera 24 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Arrivano alcuni riferimenti temporali circa alcuni recuperi nel calendario della Coppa del Mondo di scifemminile. Come è noto il 5 e il 6 dicembre non si erano potuti tenere i duesulle nevi di St.(Svizzera) per la fitta nevicata che si era abbattuta sulla località svizzera. Il meteo infausto, infatti, aveva costretto gli organizzatori ad annullare il tutto, con la FIS che si è attivata in cerca diper non perdere quanto previsto nel calendario. Pertanto, la Federazione ha comunicato che ildel 5 dicembre è stato rito a(Svizzera), andando quindi ad arricchire ilin terra elvetica secondo la seguente cadenza: 22 gennaio Discesa libera 23 gennaio Discesa libera 24 ...

