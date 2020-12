Roma, rapinano e picchiano donne e anziani al bancomat in zona Appio: arrestate due rom di 15 e 19 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) In due, una 15 anni l'altra 19 e incinta, puntavano giovani donne e anziani in fila al per rapinarli dei soldi appena prelevati aggredendoli in caso di resistenza. Ad arrestare la maggiorenne (la ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) In due, una 15l'altra 19 e incinta, puntavano giovaniin fila al per rapinarli dei soldi appena prelevati aggredendoli in caso di resistenza. Ad arrestare la maggiorenne (la ...

Tensione, poi il rilascio Roma, zona Bravetta, minacciati con il piccone e rapinati in casa mentre erano a cena: banditi in fuga con soldi e gioielli Nella mattinata del 12 dicembre scorso le due rom ...

Rapinano le persone ai bancomat: prese due rom, una ha 15 anni

Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia In considerazione degli innumerevoli reati consumati negli ultimi mesi ai danni di utenti durante le fasi di prelievo di contante presso i diversi disposi ...

