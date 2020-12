Robbie Williams tra i superospiti di domani a “Che tempo che fa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020), domenica 20 dicembre,sarà tra i super ospiti di Cheche fa in onda dalle ore 20.00 su Rai3, per presentare in esclusiva live per l’Italia il suo nuovo singolo natalizio “Can’t Stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music), contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present” L’ironico videoclip del brano, diretto da Dan Massie , traduce in immagini lo spirito ironico della canzone che riflette su un 2020 senza precedenti con cenni a Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza.” Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico di questo periodo. ...