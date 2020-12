Premio Natale Ucsi 2020 Riconoscimento a Emanuele Roncalli (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è anche il collega giornalista de L’Eco di Bergamo Emanuele Roncalli tra i premiati con il Premio Natale Ucsi 2020. Il presidente di Giuria don Bruno Cescon: «Premiati anche articoli e servizi che hanno messo in luce l’aspetto più umano, solidale, affettivo ed emotivo della pandemia. Segno di una informazione corretta, seria, documentata». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è anche il collega giornalista de L’Eco di Bergamotra i premiati con il. Il presidente di Giuria don Bruno Cescon: «Premiati anche articoli e servizi che hanno messo in luce l’aspetto più umano, solidale, affettivo ed emotivo della pandemia. Segno di una informazione corretta, seria, documentata».

