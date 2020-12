Oroscopo Settimanale – I segni più sedentari dello zodiaco | il tuo è tra questi?

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tutti abbiamo un talento, o comunque siamo predisposti per un determinato tipo di attività, che sia lavorativa o legata allo svago: sebbene esistano persone in grado di dare il massimo in svariati campi, è piuttosto comune separare le persone tra quelli più atletici e chi invece preferisce uno stile di vita piùo. Questo viene determinato in maniera profonda dal nostro modo di vedere le cose, e quindi anche dal segno zodiacale: ecco quali sono icronici. Bilancia Non è un grande amantesport “attivo”, ossia quello che si fa in prima persona: il più delle volte preferisce spendere il proprio tempo libero in attività che non richiedono uno sforzo fisico particolare, come ad esempio giochì con abilità matematiche o che richiedono particolare ingegno. Pesci Possono ...