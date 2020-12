Nuoto | Assoluti invernali 2020 | ultimi colpi di Ceccon e di Paltrinieri | tris di Martinenghi nella rana

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ultima giornata deglidia Riccione che va in archivio. Un day-3 in tono minore rispetto alle uscite precedenti, coi pass olimpici che sono rimasti due, ovvero quelli di Benedetta Pilato nei 100donne e di Thomasnei 100 dorso uomini., da questo punto di vista, comunque ha voluto porre il proprio punto esclamativo, portandosi a casa il titolo nei 50 delfino. Il veneto, che già aveva impressionato nei citati 100 dorso con il crono di 52?84 e col personale nei 100 sl, si è confermato su livelli eccelsi anche in questa distanza, migliorando il proprio personale di 23?29 e portandosi a un solo centesimo dal record italiano di Piero Codia (23?22). Una prestazione di altissimo profilo per lui che ha concluso la rassegna nel migliore dei modi. A ...