Napoli, Rinaudo ci crede: “ La Juventus non domina, l’Inter frena, partenopei da scudetto” (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Leandro Rinaudo.Dall'avvio di stagione di Juventus, Inter e Milan, agli obiettivi stagionali del Napoli: sono diversi i temi affrontati dall'ex calciatore - oggi direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo. L'ex Juventus e Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione sportiva "Radio Gol" in onda su "Radio Kiss Kiss", ha toccato diversi argomenti caldi relativi alla Serie A, partendo dalla lotta scudetto. “La Juve non ha più la supremazia degli anni passati. L'Inter ha rallentato un po’ il percorso che tutti si aspettavano facesse, mentre il Milan sta sorprendo tutti. Il Napoli a me piace moltissimo. Ha una rosa abbastanza competitiva e completa. E’ una delle squadre che può lottare per il titolo. Per qualità della ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Leandro.Dall'avvio di stagione di, Inter e Milan, agli obiettivi stagionali del: sono diversi i temi affrontati dall'ex calciatore - oggi direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro. L'ex, intervenuto nel corso della trasmissione sportiva "Radio Gol" in onda su "Radio Kiss Kiss", ha toccato diversi argomenti caldi relativi alla Serie A, partendo dalla lotta. “La Juve non ha più la supremazia degli anni passati. L'Inter ha rallentato un po’ il percorso che tutti si aspettavano facesse, mentre il Milan sta sorprendo tutti. Ila me piace moltissimo. Ha una rosa abbastanza competitiva e completa. E’ una delle squadre che può lottare per il titolo. Per qualità della ...

Mediagol : #Napoli, Rinaudo ci crede: “ La #Juventus non domina, l’Inter frena, partenopei da scudetto” - infoitsport : L'EX – Rinaudo: 'Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L’EX – Rinaudo: 'Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX – Rinaudo: 'Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX – Rinaudo: 'Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rinaudo L'EX – Rinaudo: "Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo" Napoli Magazine Lazio-Napoli, le foto della partenza verso Roma degli azzurri

Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. (IamNaples.it) ’EX – Rinaudo: "Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo".

Fatture false: il padre di Renzi va a processo

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. (IamNaples.it) ’EX – Rinaudo: "Il Napoli è tra le squadre che possono lottare per il titolo".Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...