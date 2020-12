Napoli, l’Abc propone rateizzazione delle bollette per le famiglie in difficoltà (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Abc proroga le azioni straordinarie per l’emergenza Covid-19: “Dal manifestarsi dei primi effetti economici sulle famiglie a causa della pandemia – si legge nella nota dell’Abc -, abbiamo subito adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà. Dallo scorso aprile abbiamo messo in campo piani di rateizzazione straordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020. Oggi abbiamo previsto ulteriori misure per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori”. Per le fatture 1/20, 2/20 e 3/20, concessi rateizzi fino a n.12 rate mensili senza il versamento ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Abc proroga le azioni straordinarie per l’emergenza Covid-19: “Dal manifestarsi dei primi effetti economici sullea causa della pandemia – si legge nella nota del-, abbiamo subito adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in. Dallo scorso aprile abbiamo messo in campo piani distraordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020. Oggi abbiamo previsto ulteriori misure per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenzafatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori”. Per le fatture 1/20, 2/20 e 3/20, concessi rateizzi fino a n.12 rate mensili senza il versamento ...

