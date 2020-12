Monte Polveracchio | salvataggio con ‘giallo’ | ragazza fa perdere le proprie tracce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Siamo stati allertati intorno alle 13 di oggi, sabato, per un incidente accaduto sulad un ragazzo che durante un’escursione aveva riportato un trauma alla spalla” dicono gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. “Immediatamente – continuano – è decollato l’elicottero del 118 di Salerno e sono partite le squadre terrestri del CNSAS. Giunti sul posto i tecnici hanno constatato che oltre al ragazzo infortunato vi erano altri due ragazzi in difficoltà. Il primo ragazzo, infortunato, è stato recuperato al verricello dall’elisoccorso 118 mentre un secondo è stato recuperato dai tecnici del CNSAS e da un SAF dei Vigili del Fuoco. La terza persona, una, invece si era allontanata autonomanente per raggiungere la strada. Di lei si sono perse ...