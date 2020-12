Milan a Sassuolo senza Ibra: l'Inter mette la freccia (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva la tredicesima giornata, annunciata dagli squilli di tromba un po' stonati del Presidente del Consiglio, che ha dettato le regole per gli spostamenti nei giorni delle festività natalizie. Con ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva la tredicesima giornata, annunciata dagli squilli di tromba un po' stonati del Presidente del Consiglio, che ha dettato le regole per gli spostamenti nei giorni delle festività natalizie. Con ...

DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - AndreaConteri : @Angelredblack1 @MilanNewsit @acmilan Quindi oltre al sassuolo dovrebbe dare l'ok pure Preziosi, in un triangolo ti… - Angelredblack1 : @AndreaConteri @MilanNewsit @acmilan Esatto. È del Sassuolo. E il Milan potrebbe girare Colombo in prestito al Genoa - infoitsport : Quei numeri che fanno grande (e senza pareggi) Sassuolo-Milan -