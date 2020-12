Lucrezia Borgia | duchessa | donna | cristiana

(Di domenica 20 dicembre 2020) «Come christiana benché peccatrice»,si rivolse per lettera a papa Leone X il 22 giugno 1519 per chiedergli la benedizione dell’anima sua. Era stata l’ultima gravidanza a lasciarla in gravi condizioni e lei sentiva che ormai «era forza concedere alla natura». Con questo messaggio si chiude anche il gran volume delle lettere diche si deve all’investimento intellettuale e umano di una studiosa di grande qualità, da più di vent’anni attiva nel laboratorio di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

scottgr60613 : @RonnieBanerjie @vinneyt @Spotify @SpotifyUSA Arangi Lombardi, Lucrezia Borgia. - mary_ravenclaw : L'attrice che fa Lucrezia nella serie dedicata ai Borgia sarebbe una perfetta Targaryen - PabloPwilliamsg : Nuestra amiga Lucrezia Borgia: - FazioFazio1960 : @ilgiornale Ma Anna Bolena era Negra????? Giuro, non avevo notato il particolare, imaggino fossero nere anche Lucre… - Mario36361872 : @fdragoni @tito_claudio Io non ho visto la puntata, ma se ha detto così gli augurerei di andare a cena con Lucrezia Borgia.... -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Borgia

Il Manifesto

«Come christiana benché peccatrice», Lucrezia Borgia si rivolse per lettera a papa Leone X il 22 giugno 1519 per chiedergli la benedizione dell’anima sua. Era stata l’ultima gravidanza a lasciarla in ...Oggi abbiamo testimonianza di corredi storici come quello di Lucrezia Borgia risalente al 1502, oppure quello di Nannina De’ Medici, sorella di Lorenzo, o ancora quello della sposa Priuli Tiepolo del ...